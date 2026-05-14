El brasileño Paulo Bertassoni, nuevo entrenador del Léleman tras retirarse como jugador

En sus primeras declaraciones como técnico, Bertassoni indicó que "quién se iba a pensar que la temporada iba a terminar así. Empezamos con mucha ilusión. Yo particularmente tenía mucha ilusión de llegar lejos en todas las competiciones, pero nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de entrenar al club. No pasó por mi cabeza".

"Estoy muy contento con eso y la familia también está ilusionada porque seguimos en Valencia, que es una ciudad que nos recibió muy bien. El presidente, Manolo Clemente, siempre se ha portado muy bien conmigo y con mi familia. Nos encanta la ciudad y las personas que tenemos cercanas. Para mí va a ser una experiencia especial estando en Conqueridor", añadió en declaraciones facilitadas por el club.

Después de una larga trayectoria profesional, Bertassoni tomó la decisión de la retirada como jugador. "Ha sido toda una vida dedicada al voleibol y cuando tienes que tomar la decisión no es fácil. Pero fue una decisión muy rápida, por como se presentó", explicó.

El jugador quería seguir vinculado al mundo del voleibol y aseguró que lleva años preparándose para este momento. "Yo sabía que un día iba a pasar. Pensaba en un año, dos o tres… porque tengo 41 años y sabía que este momento iba a llegar. Y llegó. El club quería hablar conmigo y me apareció la oportunidad, tuve que tomar la decisión rápida y difícil", señaló.

"Estoy haciendo un máster de gestión deportiva, pero siempre con los ojos para el voleibol. He hecho todos los cursos de entrenador aquí en España posibles, voy a hacer un curso de Federación Internacional. Creo que estaba preparado o estaba preparándome para este momento. La oportunidad apareció aquí en el Conqueridor y la cogí. Estoy muy feliz por seguir dentro del deporte que quiero, pero ahora en otra función", continuó.

La próxima temporada, Bertassoni dirigirá a muchos de los jugadores que esta campaña han sido sus compañeros en el vestuario, aunque matizó que ahora la relación con ellos será diferente.

"Creo que por su parte ellos saben que cambiará algunas cosas, porque a partir de este día yo seré su entrenador y ellos mis jugadores. Hay un cambio natural por parte de ellos y muchos de ellos tienen la experiencia suficiente como para saber esto. Yo también sé que no puedo ser el mismo Paulo del vestuario", apuntó.

En este sentido, Bertassoni habló de cómo afrontará esta situación, manteniéndose fiel a su personalidad: "No voy a ser un entrenador que no habla con nadie, que no hace broma. Yo no voy a ser ese tipo de entrenador. Si una cosa me ha traído hasta aquí es la capacidad de relacionarme con las personas y comunicarme con todos".