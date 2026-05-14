El francés Cosnefroy, victoria y liderato en la segunda etapa de la Vuelta a Hungría

Cosnefroy atacó en los últimos metros de la etapa, celebrada entre las localidades de Szarvas y Paks, con un recorrido completamente llano de 205,8 kilómetros.
El galo paró el crono en 4 horas y 20 minutos, por delante de su compatriota Alexis Renard (Cofidis) y del alemán Max Kanter (XDS Astana Team), que terminaron segundo y tercero, respectivamente.
Por su parte, el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA), mejoró su séptimo puesto de ayer y finalizó quinto, mientras que el también colombiano Juan Molano, compañero de equipo de Cosnefroy, entró en el décimo lugar después de rozar la victoria en la etapa inaugural de ayer miércoles.
Consefroy, de 30 años, sumó la victoria número 23 de su carrera, la segunda en este 2026, tras hacerse con el triunfo en el Gran Premio de Morbihan (Francia).
Así, el ciclista de UAE Team Emirates-XRG se coloca como nuevo líder de la clasificación general por delante del danés Kristian Egholm (Lidl-Trek) y del ya mencionado Merlier, segundo y tercero, a los que aventaja en 4 y 6 segundos respectivamente.
Por detrás de ello, Molano se mantiene en cuarta posición a diez segundos de la cabeza.
Este viernes tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta a Hungría, una intermedia con más desniveles, de 152,3 kilómetros, entre Kaposvár y Szekszárd.