El portero brasileño Rangel Luan, segundo fichaje de Torrelavega

En un comunicado, el Bathco BM Torrelavega ha informado de que el nuevo fichaje, que se convierte en el segundo del club para la temporada que viene, llegará procedente del SL Benfica, con el que esta temporada ha competido en la EHF European League.

Rangel regresará a España a sus 30 años tras un periplo de un año en Lisboa y otras dos temporadas en el Saint-Raphael VHB francés, a donde llegó desde el Fraikin BM Granollers, uno de los cuatro equipos españoles en los que ha jugado junto a BM Ciudad de Logroño, Bidasoa Irún y BM Villa de Aranda.

Rangel se consolidó como uno de los grandes porteros de la competición, algo que se acentuó especialmente en su paso por Granollers.

En su haber cuenta en la Liga Asobal con dos subcampeonatos, uno con los vallesanos y otro con los de Irún, así como terceros puestos con esos dos equipos y otro en Logroño.

"Estoy muy contento por formar parte de un equipo grande y con esa ambición de crecer cada día", ha señalado Rangel Luan, el cual ha cerrado la portería naranja tras conocerse este miércoles el fichaje de Saeid Barkhordari.

El brasileño, además, ha destacado el crecimiento del proyecto, "cada año va mejorando y creo que en este equipo puedo aportar".