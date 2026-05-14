Infantino y Shakira presentan el espectáculo de la final del Mundial

"No puedo esperar para estar en ese escenario, el más grande del mundo", expresó Shakira en un acto organizado por la productora con fines benéficos Global Citizen, encargada de organizar el espectáculo del descanso de la final del 19 de julio en el estadio MetLife de la sede Nueva York/Nueva Jersey.

La estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS completarán el trío que actuará en el medio tiempo, según anunció la FIFA a primera hora de este jueves.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.

Shakira no solo será una de las protagonistas musicales del partido por el título del Mundial 2026. También formará parte de la banda sonora oficial de todo el torneo, con su canción 'Dai Dai', divulgada la semana pasada.

La colombiana ya fue intérprete de tres temas en las ceremonias de clausura de tres ediciones del Mundial.

Cantó "La La La al cierre del Mundial de Brasil 2014 junto al músico de ese país Carlinhos Brown.

La colombiana entonó 'Waka Waka', himno de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

Infantino anunció que la FIFA destinará un dólar de cada entrada vendida del torneo a los fondos de Global Citizen para luchar contra la pobreza infantil y proveer a niños de todo el mundo una educación mejor.

Shakira aseguró que todos los beneficios económicos de 'Dai Dai' irán al fondo benéfico, que ya ha recaudado 47 millones de dólares.

En la pasada final del Mundial en Catar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura antes de empezar el partido entre Argentina y Francia, y contó con el puertorriqueño Ozuna y el francés Gims.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, previsiblemente hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems actuaron en un 'halftime show' en la final que enfrentó al PSG y al Chelsea en el mismo escenario que acogerá la final del Mundial.

Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.

La semana pasada, la FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, o Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.