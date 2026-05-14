Jonas Vingegaard: "No hay donde esconderse en el Blockhaus"

"Por supuesto que va a ser una batalla. No hay donde esconderse en el Blockhaus. Tendremos que pelear", anunció en Eurosport sobre la séptima etapa de este Giro, que se disputará el viernes y terminará con la subida a la mítica cota de los Apeninos, en la que Eddy Merckx ganó por primera vez en la 'Corsa Rosa' en 1967.

Vingegaard marcha decimoquinto en la general, a seis minutos y 22 segundos de Alfonso Eulálio (Bahrain), el actual líder. "Es una buena posición ahora mismo. Seis minutos parecen mucho, pero tres semanas de carrera dan para mucho. Yo me siento bien y el equipo también. Intentaremos recortar distancias", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de sumar el Giro a un palmarés en el que ya brillan dos Tours de Francia y una Vuelta a España, le restó importancia: "Quiero ganar las tres grandes vueltas, pero es más por mí que por el legado que pueda dejar".