Kyle Pitts (Atlanta Falcons): "Me hace ilusión jugar por primera vez en Madrid"

"Ayer vimos que jugamos contra los Bengals. Creo que será un muy buen partido. Obviamente, será una gran oportunidad para que nuestro equipo pueda explorar otra parte del mundo todos juntos. Y, en lo personal, será mi primera vez en Madrid, así que estoy bastante ilusionado", comentó este jueves Pitts, de 25 años, en una rueda de prensa telemática con medios de información españoles

Los Falcons se medirán a los Bengals en un partido que, al igual que sucediera el año pasado en la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders (16-13), se jugará en el capitalino estadio Bernabeu; donde el jugador nacido en Philadelphia (Pensilvania) espera que se vea "un equipo duro y competitivo", a las órdenes de Kevin Stefanski, el nuevo técnico principal de Atlanta.

"Estamos trabajando ahora en establecer nuestra identidad y en unirnos como equipo para que, cuando llegue el 'training camp' (concentración de pretemporada) y después la temporada, todos estemos en la misma línea", declaró el 'tight end' de los Falcons, que señaló uno de sus platos típicos, la paella, entre lo poco que ha oído acerca de España.

"Tengo algunas cosas que quiero descubrir y probar. Mi madre y mi hermana me han hablado de la paella. Sin duda quiero probarla. No sé mucho sobre otros platos principales, pero sí quiero probar algún plato auténtico, quizá hacer turismo y sacar algunas fotos bonitas", apuntó.

El '2026 NFL Madrid Game', que medirá a los Falcons con los Bengals es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres, París, Madrid, Múnich (Alemania) y Ciudad de México acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global.

Para Pitts será su cuarto partido oficial de la NFL fuera de los Estados Unidos; siempre con los Falcons, por los que fue elegido con el número 4 de la primera ronda del 'draft' de 2021 -convirtiéndose el 'tight end' elegido con el número más alto de toda la historia de la liga profesional de fútbol americano- y con los que afronta su sexta temporada.

"He jugado dos veces en Londres y una en Alemania. Ambas experiencias fueron muy buenas. Alemania fue muy divertida. Fue algo parecido, creo, a lo que vamos a vivir en España este año", comentó.

"Creo que fue el primer partido de la NFL allí, así que fue bonito ver a los aficionados bastante ruidosos y metidos en el partido. También en Londres, cuando fuimos al (estadio del Tottenham) y después jugamos en el otro estadio de fútbol, que era bastante reconocido. Es muy bonito ver a gente con camisetas de todos los equipos en las gradas y pasándolo bien", añadió el 'tight end', que piensa que vendrán seguidores de su equipo a apoyarlos en Madrid.

"Creo que sí. Quiero ver cuánto dura el vuelo. Tenemos aficionados muy fieles, así que creo que tendremos un buen apoyo", opinó Pitts, cuyos prinicipal objetivo esta temporada es "ser un gran recurso para el equipo"

"Fuera del campo, ser un gran padre. Y dentro del campo, ser un gran recurso para este equipo, poder mostrar mi talento de todas las formas posibles dentro de esta ofensiva, ser un gran líder para este equipo y tener impacto en algunos de los jugadores más jóvenes a los que quizá tengamos que ayudar a crecer", afirmó el ala cerrada de los Atlanta Falcons.