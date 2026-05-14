La Itzulia Women busca a la sucesora de Demi Vollering

La actual número 1 del ránking UCI, ganadora de la carrera vasca en tres ocasiones (2022, 2024 y 2025) y segunda en 2023 tras la suiza Marlen Reusser, ha sido la dominadora casi absoluta de una cita que, sin Vollering en la línea de salida, se presenta muy abierta.

La holandesa Mischa Bredewold (SD Worx), segunda los dos últimos años y ganadora de una etapa en la última Vuelta, y la canadiense Olivia Baril (Movistar), tercera en 2023, son las únicas participantes que saben lo que es subir al podio.

La veterana ciclista sudafricana Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal) lucirá el dorsal 1 de una prueba en la que se espera también protagonismo de corredoras como la alemana Liane Lippert (Movistar), ganadora de la Vuelta a la Comunidad Valenciana (este de España).

Entre la representación española, Usoa Ostolaza, que concluyó recientemente cuarta en La Vuelta, tratará de aprovechar su buen estado de forma al frente de un Laboral Kutxa-Euskadi en el que estará arropada por la colombiana Paula Patiño, que suma ya tres victorias esta temporada.

Serán 19 equipos, 13 de la máxima categoría y seis 'proTeam', los que tomen parte en una exigente carrera con un total de 372,4 kilómetros y 14 puertos puntuables.

Los seis primeros los subirán las corredoras en la etapa inicial, con salida y llegada de Zarautz tras 121,2 kilómetros con un desnivel positivo de 2.239 metros. La segunda jornada se disputará entre Abadiño y Amorebieta. Serán 138 kilómetros salpicados con cinco cotas de tercera y 2.474 metros de desnivel acumulado.

La tercera y última etapa de la Itzulia Women tendrá salida y llegada en la capital guipuzcoana con un recorrido que replicará el trazado de la Clásica de San Sebastián. La distancia es de 113,1 kilómetros y 1.729 metros de desnivel e incluye un puerto de primera categoría, otro de segunda y uno más de tercera.