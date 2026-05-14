Polideportivo
14 de mayo de 2026 a la - 19:09

Medvedev termina con el sueño del “lucky loser” Landaluce y va por Sinner

Daniil Medvedev festeja su victoria, la que le permite enfrentarse a Jannik Sinner en las semifinales de Roma.
Daniil Medvedev festeja su victoria, la que le permite enfrentarse a Jannik Sinner en las semifinales de Roma.195322+0000 FILIPPO MONTEFORTE

El español Martín Landaluce, repescado a última hora para el Masters 1000 de Roma tras su derrota en la fase previa, fue despertado este jueves de su sueño en cuartos de final por el ruso Daniil Medvedev (9º).

Por ABC Color

El “lucky loser” Martín Landaluce, 94º en la clasificación ATP, cayó por 1-6, 6-4, 7-5 ante el ruso Daniil Medvedev, que se medirá el viernes en semifinales al #1 del mundo y gran favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner, quien venció unas horas antes ante otro ruso, Andrey Rublev (14º), por 6-2 y 6-4.

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Landaluce, de 20 años, intentaba convertirse en el primer “perdedor afortunado” en alcanzar las semifinales del Masters 1000 italiano desde el francés Lucas Pouille, en 2016, y en el cuarto en torneos de este calibre desde su creación en 1990.

Inicialmente no debía participar en el certamen romano, ya que había perdido en la segunda ronda de la fase de clasificación. Pero la baja del monegasco Valentin Vacherot le abrió las puertas del cuadro principal, en el que cumplió una gran gestión. AFP