Medvedev termina con el sueño del “lucky loser” Landaluce y va por Sinner

El “lucky loser” Martín Landaluce, 94º en la clasificación ATP, cayó por 1-6, 6-4, 7-5 ante el ruso Daniil Medvedev, que se medirá el viernes en semifinales al #1 del mundo y gran favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner, quien venció unas horas antes ante otro ruso, Andrey Rublev (14º), por 6-2 y 6-4.

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Landaluce, de 20 años, intentaba convertirse en el primer “perdedor afortunado” en alcanzar las semifinales del Masters 1000 italiano desde el francés Lucas Pouille, en 2016, y en el cuarto en torneos de este calibre desde su creación en 1990.

Inicialmente no debía participar en el certamen romano, ya que había perdido en la segunda ronda de la fase de clasificación. Pero la baja del monegasco Valentin Vacherot le abrió las puertas del cuadro principal, en el que cumplió una gran gestión. AFP