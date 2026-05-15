Copa de Oro de fútbol de salón cerró su segunda fecha

Tres clubes lideran en sus respectivas series, cumplida la segunda cita del torneo de salonismo que arrancó el miércoles y concluyó este jueves.

En la Serie A, Simón Bolívar de Trinidad y Sportivo José Meza de Ñemby sumaron sendos triunfos para liderar su lote,

En la Serie B, Villeta FC de la ciudad industrial arrancó muy bien el torneo, ganando los dos cotejos que disputó.

A continuación, todos los resultados registrados en la segunda ronda de partidos:

Grupo A

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deportivo Primor de Trinidad 1 - Simón Bolívar 6

San Antonio 0 - Sportivo José Meza 4

Cerro Corá de Lambaré 2 - Artemios FC del Barrio Santa Ana 1

Libre: 29 de Septiembre del Barrio San Antonio.

Grupo B

Independiente de Barrio Obrero 1 - La Merced de Ñemby 2

Fomento de Barrio Obrero 3 - 12 de Junio de Barrio Jara 4

NSA Club de Trinidad 2 - Villeta FC 4

Libre: Deportivo Atenas de Tacumbú.

Queda pendiente de reprogramación el postergado encuentro entre 12 de Junio y NSA Club.

* Sistema de campeonato. En cuanto al sistema de campeonato de la Copa de Oro, jugarán “todos contra todos” a dos ruedas. De cada serie clasificarán los cuatro mejores, y se realiza posteriormente un fase octogonal.

De esta etapa surgirán los cuatro finalistas.

Descienden los dos últimos de cada serie.