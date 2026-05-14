Simón y La Merced, dejan buena impresión en la Copa de Oro de fútbol de salón

Simón Bolívar por la Serie A, que espera retomar el mando en el fútbol de salón como en temporadas pasadas, y Atlético La Merced por la Serie B, consiguieron positivos resultados en sus partidos contra Deportivo Primor e Independiente de Barrio Obrero, respectivamente.

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En la noche del jueves se disputaban otros juegos para cerrar la segunda ronda de compromisos.

En cuanto a los partidos señalados, Primor ofició de local en cancha de su adversario, Simón Bolívar de Trinidad, y cayó por goleada 6-1, contra el cuadro “libertador”.

Por su parte, La Merced fue hasta Barrio Obrero, para derrotar ajustadamente a Independiente por 2-1, este último de local en el Fomento de Barrio Obrero.

En cuanto a otro resultado de la fecha, a propósito de Fomento de Barrio Obrero, el martes perdió en su debut frente al 12 de Junio por 4-3, donde el “12″ dio vuelta el 3-1 inicial.

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* Otros juegos. El otro partido por la Serie B lo sostendrán este jueves Nuestra Señora de la Asunción Club y Villeta FC, en cancha de Simón Bolívar, desde las 21:00.

Tiene fecha libre Deportivo Atenas.

Los otros dos partidos de este jueves, por el Grupo A, son los de Cerro Corá vs. Artemios FC en cancha del primero, y, San Antonio vs. Sportivo José Meza, en Ytororó.

El campeón vigente, 29 de Septiembre está libre.