Darderi: "No tenía nada de gasolina; terminé muy tarde con Jódar"

"Sinceramente era cansancio. Terminé muy tarde con (Rafael) Jódar, así que los tiempos de recuperación fueron un poco diferentes", dijo en rueda de prensa.
Darderi señaló que lo siente por "toda la gente que vino hoy". "Aún así, di lo máximo durante todo el torneo, pero realmente no tenía nada de gasolina, cero", insistió.
Nacido en Argentina y nacionalizado italiano, Darderi aseveró que ya desde los primeros juegos su rival "empezó fuerte" y él estaba "un poco apagado". "Pensé que iba a mejorar un poco, pero empeoró", añadió.
"Tuve poco tiempo para recuperarme. Terminé a las 3 de la madrugada después de casi cuatro horas y luego jugué menos de un día después, a las tres o cuatro de la tarde", subrayó.
Darderi, que fue superado con claridad por Ruud en un encuentro que el noruego cerró en poco más de una hora, señaló que nunca hubiera imaginado llegar hasta semifinales y que ha sido "una semana realmente hermosa".
"Ha sido verdaderamente el torneo más bonito de mi vida hasta ahora", concluyó.
En su camino hasta semifinales, dio la sorpresa al eliminar al segundo favorito, Alexander Zverev, tras salvar cuatro bolas de partido, y al español Rafael Jódar en cuartos de final, en un duelo que superó las tres horas.