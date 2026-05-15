15 de mayo de 2026 a la - 18:30
El egipcio Mostafa Asal aparta al peruano Elías de la final del Mundial de squash
Madrid, 15 may (EFE).- El egipcio Mostafa Asal cumplió con su papel de primer cabeza de serie y batió en cuatro mangas en la primera semifinal al peruano Diego Elías para clasificarse para la final del Mundial masculino de squash, que se disputa en la ciudad egipcia de Giza.
El número 1 mundial batió a Elías por 11-7, 6-11, 11-14 y 11-2 y tratará de revalidar el título logrado el año pasado en Chicago (Estados Unidos) contra el ganador del duelo entre los también egipcios Karim Gaward y Youssef Ibrahim.
Diego Elías, nacido en Lima hace 29 años, fue campeón mundial en 2024, en un campeonato en el que superó a Asal en la final en El Cairo.