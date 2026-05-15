El egipcio Mostafa Asal aparta al peruano Elías de la final del Mundial de squash

El número 1 mundial batió a Elías por 11-7, 6-11, 11-14 y 11-2 y tratará de revalidar el título logrado el año pasado en Chicago (Estados Unidos) contra el ganador del duelo entre los también egipcios Karim Gaward y Youssef Ibrahim.

Diego Elías, nacido en Lima hace 29 años, fue campeón mundial en 2024, en un campeonato en el que superó a Asal en la final en El Cairo.