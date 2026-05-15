Polideportivo
15 de mayo de 2026 a la - 18:27

La Liga Premium de futsal FIFA completa su quinta fecha este sábado, con Cerro vs. Santaní

Olimpia se impuso a Escurra, y alcanzó en forma provisoria la punta, compartiendo con Afemec y Exa Ysaty. Este sábado juega Cerro Porteño, que de ganar será el solitario puntero.
Olimpia se impuso a Escurra, y alcanzó en forma provisoria la punta, compartiendo con Afemec y Exa Ysaty. Este sábado juega Cerro Porteño, que de ganar será el solitario puntero.

Cerro Porteño y Deportivo Santaní cerrarán este sábado la quinta ronda de partidos por la Liga Premium de Futsal FIFA, con el juego que se llevará a cabo en el polideportivo del club Sol de América, sobre Quinta Avenida.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El cotejo entre azulgranas y santanianos esta marcado para las 13:30, e irá en directo por Tigo Sports.

Los cerristas ganaron dos partidos e igualaron dos, mientras los sampedranos ganaron dos y perdieron igual cantidad de juegos.

Provisoriamente, en la vanguardia del Apertura de la Premium se encuentran Afemec, Olimpia y Exa Ysaty, luego de la paridad de los “educadores”, y la victoria de franjeados y “ex alumnos”.

Cuando concluya el juego sabatino entre Cerro y Santaní, dependiendo del resultado, los cerristas pueden ser solitarios punteros de ganar, o compartir el puesto con los tres antecitados clubes que están al frente del lote por el momento.

Resultados de juegos disputados

Los demás resultados registrados, luego de la disputa de cinco cotejos, este jueves, fueron:

Recoleta FC 4 - 3 de Mayo 4

San Cristóbal 2 - Afemec 2

Star’s Club 2 - Exa Ysaty 8

Presidente Hayes 2 - Sol/Campoalto 4

Olimpia 5 - Coronel Escurra 1

* Puntuaciones provisorias:

Afemec 10

Exa Ysaty 10

Olimpia 10

Cerro Porteño 8 (*)

Star’s Club 8

San Cristóbal 8

Presidente Hayes 6

Deportivo Santaní 5 (*)

Recoleta FC 5

3 de Mayo 5

Sol/Campoalto 4

Coronel Escurra 0

(*) Juegan este sábado.