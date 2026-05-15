Los 'Prague Lions' ganan la competición por equipos del GCL de Madrid

Los mexicanos Fernando Martínez Sommer ('Joep' y 'Lady van de Haarterhoeve') y los belgas Niels Bruynseels ('Oaky Flandria') y Thibeau Spits ('Impress-K van't Kattenheye Z') integraron el equipo ganador en Madrid.

Superaron a los 'Istanbul Warriors' (Guerreros de Estambul) del también belga Abdel Saïd ('Wathnan Zasou vom Claashof') y el francés Simon Delestre ('Gatsby du Tillard') y al 'Madrid in Motion' del español Sergio Álvarez Moya ('Quadrado') y el neerlandés Maikel van der Vleuten ('Quastor vd Heffinck').

Antes se disputaron otras cuatro pruebas. En el Trofeo Mahou se impuso el alemán Hans-Dieter Dreher, a lomos de 'Vestmalle des Cotis'. Acabó por delante del irlandés Ciaran Nallon ('Casalla Blue PS') y el español Iván Serrano ('Rain Man').

En el Trofeo Fundación, cuatro españoles en los cuatro primeros lugares: Luis Márquez ('Rotterdam Buzalen'), José Díaz Vecino ('Crystal Clear'), Paloma Barceló ('Rambo C') e Ismael García Roque ('Daikon').

Además, Luis Fernández Rey ('Atlanta de Ste Anne') y Elena Fernández de la Cuesta ('Rd Flag de Walyro') fueron los vencedores de los dos trofeos RCCVM disputados en la apertura del concurso.