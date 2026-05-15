Ruud, sobre Alcaraz y Sinner: "A veces puedo desear que fuera yo y no ellos"

"Fui superado y vencido por otros jugadores. Luego tienes a Jannik y Carlos, que se han convertido en los 'unicornios' que son ahora", afirmó en rueda de prensa tras su partido de semifinales.

"A veces puedo estar en casa y desear que fuera yo y no ellos. Pero al mismo tiempo, soy realista y pienso que tienen algo especial, y que también trabajan muy, muy duro. No son tan buenos solo porque tengan talento o esto o aquello; también se esfuerzan muchísimo", confesó.

"Su progresión ha sido mucho mejor que la mía en los últimos años y ha sido un poco frustrante, pero no puedes pensar demasiado en otros jugadores. En este deporte tienes que ir por tu propio carril e intentar concentrarte en ti mismo tanto como puedas", agregó.

El tenista lamentó que él fue "uno de esos jugadores que metió su nombre en la conversación durante tres años", pero que no fue "capaz de mantener el nivel".

"Hubo una especie de apertura o algunas oportunidades para que alguien tomara el trono después de los 'Big Three' (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer), cuando parecía que su dominio llegaba a su fin", subrayó, al especificar que a veces "simplemente tienes que mirarte al espejo y darte cuenta de que quizás no estabas destinado".

"Me he dado cuenta de que probablemente no romperé ningún gran récord en este deporte, pero puedo hacerlo lo mejor posible a lo largo de mi camino y de mi carrera", apostilló.

Ruud alcanzó la final del Masters 1.000 de Roma tras imponerse en semifinales al italiano Luciano Darderi por un contundente 6-1 y 6-1.

El jugador de Oslo, considerado el tenista más importante en la historia de Noruega, se medirá en la final al ganador del duelo entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev.

En 2025, conquistó el título más importante en su carrera, el Masters 1.000 de Madrid, y fue también finalista de Roland Garros en 2022 y 2023 y del Abierto de Estados Unidos en 2022.