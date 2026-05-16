Alegna González y Perseus Karlstrom dominan el Gran Premio de Rio Maior

Alegna González, en su segunda carrera del año tras la victoria en Filadelfia (Estados Unidos) el pasado 25 de abril, se impuso en Rio Maior con un crono de 1h32:15, superando en más de tres minutos a su compatriota Karla Serrano (1h35:22), que mejoró notablemente el tiempo realizado en su estreno en la distancia en abril en Brasilia (1h40:22). Tercera fue la griega Antigoni Ntrismpioti (1h36:33).

A un paso del podio se quedaron también las mexicanas Valeria Ortuño, cuarta (1h38:14), y Valeria Flores, quinta (1h40:27).

En la categoría masculina el dominador fue Perseus Karlstrom (1h25:27), seguido en meta del brasileño Matheus Correa, segundo (1h27:06), y el mexicano Noel Chama (1h28:16).

Las dos próximas citas del calendario internacional de marcha de World Athletics de categoría oro serán en España. La primera el Gran Premio Cantones de La Coruña el 23 de mayo y la segunda el Gran Premio Madrid Marcha el 31 mayo.