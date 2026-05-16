El Gobierno chileno reduce el presupuesto para las Olimpiadas Especiales de 2027

La ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó a EFE que la medida responde a una adecuación de los recursos y garantizó que el compromiso con el evento se mantiene.

La medida es consecuencia del ajuste general determinado por el nuevo presidente del país, José Antonio Kast, que ordenó un recorte de 3 % en los presupuestos de 2026 para todos los ministerios. En el del Ministerio del Deporte este representa un equivalente a 6,2 millones de dólares, reseñan medios locales.

Así las cosas, las Olimpiadas Especiales tendrá 763 millones de pesos menos para su desarrollo. Es decir, 84000 dólares.

"La adecuación presupuestaria para Santiago 2027 responde al carácter multianual del proyecto y a una planificación responsable de los recursos, concentrando la inversión según la etapa real de ejecución", precisó.

"Hoy el foco está en la instalación del Comité Organizador Local y el cumplimiento de estándares internacionales, evitando una sobre-ejecución en fases iniciales. El compromiso del Estado de Chile con los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se mantiene intacto", subrayó.

El evento, que transcurrirá por primera vez en Latinoamérica, reúne a más de 6000 deportistas de 170 países con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El calendario incluye la competencia en 22 disciplinas.

La reducción de recursos también afectó a otras competencias como los Juegos Nacionales y Paranacionales de este año que fueron cancelados y que involucran a 3000 deportistas chilenos, además de otras áreas del ministerio.

Duco dijo a periodistas que hizo "un estudio exhaustivo para decidir" en dónde se harían los recortes.

La decisión se conoció un día después de la reunión en Santiago con la ministra Duco de las delegaciones de las organizaciones Special Olympics International (SOI) y Olimpiadas Especiales Latinoamérica (SOLA).

Este es el primer evento multidisciplinario que Chile organiza luego albergar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2023, tras los cuales el país sudamericano se consolidó como un destino para recibir competencias internacionales.

Las Olimpiadas especiales, que se disputan cada cuatro años, tienen más de 50 años de historia y será la primera vez que un país de habla hispana lo albergue, luego de su primera edición en Chicago (Estados Unidos). que ha sido sede varias veces, además de Irlanda, China, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania que también lo organizaron.