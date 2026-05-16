Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 16:06

Svitolina se corona en Roma ocho años después

Elina Svitolina (31 años), campeona en Roma.
Elina Svitolina (31 años), campeona en Roma.FABIO FRUSTACI

La ucraniana Elina Svitolina conquistó este sábado el WTA 1000 de Roma tras imponerse a la estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 6-7 (3) y 6-2.

Por ABC Color

Elina Svitolina levantó un título que no lograba desde hace ocho años, cuando se coronó por última vez en esta misma categoría, también en la capital italiana.

Lea más: Jannik Siner, finalista

La jugadora ucraniana sumó así su quinto título WTA 1000 después de dos horas y cincuenta y dos minutos de encuentro, tras haber conquistado previamente los títulos de este nivel en 2017 en Dubái, Roma y Toronto, y nuevamente en 2018 en Roma.

Coco Gauff volvió a caer por segundo año consecutivo en la final disputada sobre tierra batida romana y sumó así una segunda derrota en una última ronda de esta categoría en lo que va de temporada, quedándose a las puertas de conquistar su cuarto título WTA 1000. EFE