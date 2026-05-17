Calvente le dará brillo a la jornada burrera homenaje a las Fiestas Patrias

El gran piloto argentino Gustavo Calvente adornará la jornada dominguera del Jockey Club del Paraguay con los sendos clásicos “Gran Derby Asunción” para machos y hembras, así como los premios “Independencia Nacional” y “14 y 15 de Mayo”.

El stud 8 Años de Jesús Campos trajo al profesional argentino para correr a los pingos que defienden los colores del stud venezolano, en la programación “burrera” de este domingo a desarrollarse en el principal coliseo turfístico paraguayo.

Calvente correrá sobre el lomo de Show Emotion en el Derby de Hembras, mientras que en el clásico de potrillos tendrá las riendas de El Libertador, en las sueltas sobre 1.200 metros.

En el “Independencia” sobre largos 2.000 metros estará sobre apilado sobre Pegaso, y en el “14 y 15 de Mayo” castigará a Sweet Prince, en la carrera de 1.200 metros.

Gustavo Calvente, de 39 años, nacido en la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires, y originario de las cuadreras (carreras rectas en corta distancia, en canchas no oficiales) cuenta entre sus principales laureles el Gran Premio Latinoamericano, que se disputó en el hipódromo argentino de San Isidro, en el 2020.

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La programación del Jockey Club

Este domingo se vivirá una festiva jornada en el Jockey Club del Paraguay, con la disputa de 6 carreras locales, entre las que resaltan los premios para los dosañeros Gran Derby Asunción, y los premios para mayores, “Independencia Nacional” y “14 y 15 de Mayo”.

La jornada arrancará a las 15:15 con una suelta de debutantes y perdedores, para luego dar paso a los Derbys, y en la parte final de la programación, a partir de las 18:50, los clásicos patrios.