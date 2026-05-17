Copa de Oro prosigue este martes con el juego Artemios FC vs. José Meza

Ya salió la programación de la tercera fecha de la Copa de Oro de fútbol de salón, con seis partidos, a disputarse entre este martes y el viernes.

Lea más: Copa de Oro cerró su segunda fecha

El partido adelantado en esta ocasión será entre Artemios FC y Sportivo José Meza de Ñemby por el Grupo A, en cancha del Fomento de Barrio Obrero, desde las 21:00 (19:30 la Sub 15).

Por esta misma serie, el jueves jugarán San Antonio de dicha ciudad y el campeón vigente 29 de Septiembre, en Ytororó.

El viernes lo harán Deportivo Primor de Trinidad y Cerro Corá de Lambaré, en cancha de Simón Bolívar, que a propósito, tiene fecha libre.

Por el Grupo B, en el clásico de vecinos, Fomento recibirá al Deportivo Atenas, que descansó en la fecha anterior, este miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes habrá dos cotejos por esta serie. Villeta FC, líder del lote, recibirá en el polideportivo Herrera de la ciudad industrial al 12 de Junio de Barrio Jara.

Finalmente, el Atlético La Merced jugará contra Nuestra Señora de la Asunción Club en cancha del Sportivo José Meza. Tiene libre Independiente de Barrio Obrero.

* Posiciones. La tabla de posiciones se encuentra así, cumplida las dos primera fechas del certamen:

Grupo A:

Simón Bolívar 4 puntos;

Sportivo José Meza 4 puntos;

Artemios 2 puntos;

Cerro Corá 2 puntos;

29 de Septiembre 0;

San Antonio 0;

Deportivo Primor 0.

Grupo B:

Villeta FC 4 puntos;

12 de Junio 2 puntos;

La Merced 2 puntos;

Deportivo Atenas 1 punto;

Independiente de Barrio Obrero 1 punto;

Nuestra Señora de la Asunción 0;

Fomento de Barrio Obrero 0.