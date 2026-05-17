Maestros en México anuncian huelga indefinida en la antesala al Mundial de Fútbol 2026

En conferencia de prensa, dirigentes de la CNTE -uno de los principales sindicatos de maestros en México,- acusaron al Gobierno federal de responder con "migajas" a las demandas del magisterio.

Isael González, de la CNTE en Chiapas, detalló que la huelga arrancará el 1 de junio con una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México, donde instalarán un plantón indefinido y definirán nuevas acciones de protesta en los días posteriores.

"Los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y ahí estaremos mostrando nuestra inconformidad", enfatizó.

El 11 de junio, Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

González aseguró que la huelga solo terminará si el Gobierno deroga la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, y acusó a las autoridades de incumplir las promesas hechas al magisterio.

También reiteró que los maestros no solicitaron un adelanto del fin del ciclo escolar y sostuvo que la huelga nacional "es una necesidad, no un capricho".

Pedro Hernández, de la sección 9 de la CNTE, añadió que el incremento anunciado el viernes por el Gobierno "no representa realmente un 9 %", al asegurar que buena parte corresponde a prestaciones y que el aumento efectivo sería cercano al 4,3 %, apenas por encima de la inflación prevista para 2026.

"Estas migajas (...) son inaceptables", dijo.

Elvira Veleces Morales, coordinadora de la sección 14 de Guerrero, afirmó que las movilizaciones buscan "visibilizar la lucha" del magisterio, aprovechando la "ventana" del Mundial, y sostuvo que cualquier afectación durante el torneo "dependerá de la voluntad del Gobierno Federal" para atender sus demandas.

La Sección 22 de Oaxaca (sur), uno de los principales bastiones de la CNTE, adelantó que iniciará movilizaciones desde el 25 de mayo, aunque confirmó su participación en la huelga nacional convocada para el 1 de junio.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Los maestros también exigen cambios al sistema de jubilación docente, incluido el regreso a un esquema solidario de pensiones y jubilaciones por años de servicio, así como un aumento salarial del 100 %.