Colonias Gold cumple, derrotando a Ciudad por la Liga Nacional de Básquetbol

Los Gold cumplieron en su colonia para sumar dos puntos que lo mantiene en la tabla entre los tres primeros de vanguardia en la Liga Nacional de Básquetbol. Queda pendiente el partido postergado entre Gold y San José, de la primera rueda.

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Los dorados derrotaron por 20 puntos a los ciudenses, por el score de 75-55, en un partido parejo al principio, pero que como siempre los equipos mas fuertes se “despiertan” y estiran ventaja en la mitad decisiva.

Los parciales fueron de 17-15, 17-15, 23-6 y 18-19.

Entre colonos sobresalieron en el goleo Tiago y Nicolás Tischler, con 13 puntos.

En la lista de ciudenses se destacó Sebastián Galarza, con 18 puntos, siendo el goleador del partido.

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Ganó Félix Pérez

Otro de los favoritos ganadores de la fecha fue Félix Pérez Cardozo, ante el endeble conjunto de San Alfonzo de Minga Guazú, que ofició de local en el propio polideportivo rojo “Efigenio González”.

Los de Villa Morra se impusieron por 89-56, con parciales: 18-14, 22-15, 24-11, 25-16.

Adolfo “Toto” López de FPC y el alfonsino Víctor Silva fueron los goleadores de este cotejo con 15 puntos.