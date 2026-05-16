Amazonas guaraníes en el podio del Concurso Internacional “Sol de Mayo”

Los representantes del hipismo paraguayo están teniendo una destacada y laureada performance en el Concurso Internacional “Sol de Mayo”, en el Club Hípico Argentino, Buenos Aires, ocupando sitiales de relevancia en tan exigente competencia anual.

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Paula Serratti se consagró campeona en la categoría Tercera Menor sobre el lomo de Harmoni, seguida por la argentina Carola Daponte con RB Ratina y la representante guaraní Giovanna Santi con Remonta Aborigen. También quedó en el meritorio cuarto lugar Estefanía Pena montando a Alma.

En la categoría Amateur 1.10, se colgó la medalla de plata Mariana Ríos, con su caballo Baral Sprint, detrás de Joaquín Dircie y delante de Sasha Socol, ambos del club anfitrión.

Restan aún participaciones paraguayas en las competencias que están arribando a instancias finales.

En los días previos del concurso con participación de jinetes y amazonas de Chile, El Salvador, Uruguay, Paraguay y los locales, entre otros, ya hubo varios podios de los representantes de la Legión Guaraní.