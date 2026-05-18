Lunes, 18 de mayo de 2026

Río de Janeiro. El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 y despejará la gran incógnita de si Neymar Junior estará incluido en la relación (17.00 hora local, 20.00 GMT).

Roma. Una vez disputadas las nueve primeras etapas y antes de afrontar la segunda semana, el pelotón del 109 Giro de Italia, que lidera el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius), disfruta este lunes de su segunda jornada de descanso.

Redacción Deportes. Los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, reciben este lunes (00.30 GMT del martes) en el Paycom Center a los San Antonio Spurs en el primer partido de la Final de la Conferencia Oeste, que se juega al mejor de siete duelos.

- NBA. Final de Conferencia Oeste. Primer partido. Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (00.30 GMT del martes).

- Grandes Ligas. George Lombard Jr., el campocorto de raíces cubanas ya no es promesa, comienza a ser realidad para los Yanquis de Nueva York.

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). Jornada de descanso.

- Inglaterra. Jornada 37: Arsenal-Burnley (19:00 GMT). (FOTO)

- El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 (Museo del Mañana, en Río de Janeiro, 17.00 hora local, 20.00 GMT). (FOTO)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de la 5ª jornada de la fase de grupos Coquimbo (Chi)-Tolima (Col), Fluminense (Bra)-Bolívar (Bol), Rosario Central (Arg)-Universidad Central (Ven), Always Ready (Bol)-Mirassol (Bra), Ind. Santa Fe (Col)-Platense (Arg), Boca Jrs. (Arg)-Cruzeiro (Bra) y Ind. del Valle (Ecu)-Libertad (Par).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de la 5ª jornada de la fase de grupos Audax (Chi)-Barracas Central (Arg), Montevideo City (Uru)-Deportivo Riestra (Arg), Sao Paulo (Bra)-Millonarios (Col), América de Cali (Col)-Tigre (Arg) y Dep. Cuenca (Ecu)-Recoleta (Par).

- Clasificación mundial tras la disputa del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.).

- Análisis del Gran Premio de Cataluña, disputado el pasado fin de semana. "Bezzecchi mantiene el liderato en un fin de semana angustioso con graves accidentes". Por JUan Antonio Lladós.

- Análisis del torneo de Roma, que ganaron el italiano Jannik Sinner y la ucraniana Elina Svitolina.

- Clasificaciones ATP y WTA tras el torneo de Roma.

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (hasta 23).

- Tornero WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes