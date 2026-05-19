Polideportivo
19 de mayo de 2026 a la - 09:10

El cubano Joel Despaigne entra en el Salón de la Fama del Voleibol

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Redacción deportes, 19 may (EFE).- El exjugador cubano de voleibol Joel Despaigne ha sido designado para entrar en el Salón Internacional de la Fama del Voleibol (IVHF, por sus siglas en inglés) en la categoría de jugador de pista en reconocimiento a los éxitos que logró en la década de los 80 y los 90.

Por EFE

Apodado ‘El diablo’, Despaigne fue elegido el mejor jugador del mundo en 1990 por la federación internacional y lideró a Cuba para obtener el oro en el Mundial de 1989 y la plata en el de 1990.

Fue olímpico en Barcelona 1992, donde la selección caribeña fue cuarta, y en Atlanta 1996, con una sexta posición, y tras su segunda competición olímpica puso fin a su etapa con el combinado cubano.

Despaigne, de 59 años, se retiró como jugador en 2002 en Italia, país donde reside.

También han ingresado en la 40 promoción del Salón de la Fama los brasileños Alison Cerutti y Fabiana ‘Fabi’ Alvim, en la categoría de vóley playa, y la rusa Ekaterina Gamova en pista.

La ceremonia oficial de ingreso tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la ciudad de Holyoke (Massachusets, Estados Unidos), donde se inventó el voleibol y sede de la IVHF.