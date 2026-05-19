El deporte ruso recupera poco a poco la bandera y el himno pese a que la guerra continúa

"El proceso está en marcha. Trabajamos en todos los frentes (...) Las federaciones internacionales tienen derecho, incluso contra las recomendaciones del COI, a restablecer la justicia y dar la espalda a la politización del deporte", dijo este martes Mijaíl Degtiariov, ministro de Deportes ruso, al diario Sport-Express.

Los deportistas rusos no pueden escuchar su himno ni desplegar su bandera tricolor desde que les sancionara en 2019 la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), castigo que se vio prolongado debido a la campaña militar rusa en Ucrania (febrero de 2022).

La reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a los deportistas y equipos de Bielorrusia -cómplice de la guerra, según Kiev- da esperanzas a Rusia.

Degtiariov aseguró que pronto "habrá noticias" y que tanto las autoridades rusas como sus abogados están en permanente contacto con el COI.

"Es un asunto complejo. El COI se encuentra bajo presiones, obviamente, de los países y gobiernos occidentales", insiste el ministro, que ostenta también el cargo del presidente del Comité Olímpico Ruso.

El ministro subrayó que "ya son dos las generaciones de deportistas rusos" que han perdido la oportunidad de participar con su escudo en el pecho en competiciones internacionales.

En los últimos años sí ha habido deportistas rusos que han podido competir en calidad de neutrales, aunque han sido una minoría. Para otros, que fueron sancionados personalmente por su postura a favor de la guerra, la decisión de rehabilitar al deporte ruso no cambiará su suerte.

Es el caso del campeón olímpico de gimnasia Nikita Nagorni, quien es teniente de la Guardia Nacional, lo que le excluyó directamente en 2022 de la competición internacional.

"¿Reanudar mi carrera? Estoy sometido a sanciones personales de parte de la mayoría de países donde tienen lugar los torneos clasificatorios. Por eso, aunque estuviera dispuesto, no tendría sentido volver", comentó.

Con todo, Degtiariov llamó a evitar la precipitación. "Menos confrontación y menos retórica agresiva", dijo, y acusó a los países occidentales de tener un comportamiento agresivo hacia Rusia.

La última federación en recibir luz verde es la gimnasia, deporte en el que los rusos, especialmente las mujeres, siempre han sido candidatas al pedestal.

De hecho, si todo va bien podrán disputar el Campeonato Europeo de Gimnasia que se celebrará a finales de este mes en la ciudad búlgara de Varna.

"Es una magnífica noticia. Existe el deseo de clasificarse para el Europeo, de ahí al Mundial y al final acceder a los Juegos Olímpicos. (...) La bandera y el himno llevarán a nuestros chicos a la victoria, les darán fuerza interior. Estoy muy contenta", comentó la doble campeona olímpica Svetlana Khórkina.

Antes recibieron el visto bueno las federaciones de Judo (2025) y este año las de Sambo, Taekwondo, los deportes acuáticos y la Lucha, para un total de 20 deportes, según Moscú, aunque no todos son olímpicos (Kickboxing o bodybuilding).

Eso sí, otras federaciones mantienen una postura hostil hacia Rusia como World Athletics, la FIFA y la UEFA -que tienen prohibido tanto a la selección como a los clubes-, la FIH (Hockey) o la IBU (Biatlón).

La prensa rusa considera que, de mantenerse dicha postura, el Kremlin podría optar por recurrir a los tribunales de arbitraje internacional. La Federación de Hockey de Rusia ya lo ha hecho.

Dadas las buenas relaciones entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, los deportistas rusos tienen la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.