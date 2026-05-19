Miércoles, 19 de mayo de 2026

Bogotá. La Copa Sudamericana llega a su quinta jornada de la fase de grupos con los encuentros Boston River (Uru)-O'Higgins (Chi), Olimpia (Par)-Vasco (Bra) y Santos (Bra)-San Lorenzo (Arg) (22.00 GMT), Grêmio (Bra)-Palestino (Chi) y Independiente (Bol)-Botafogo (Bra) (02.00) y River Plate (Arg)-Bragantino (Bra) (00.30 GMT).

Redacción deportes. El Aston Villa, campeón de Europa y de la Supercopa en 1982, y el Friburgo alemán, que nunca ha ganado una competición continental, persiguen este miércoles en el Besiktas Park de Estambul su primer título de la Liga Europa.

Seúl. El equipo norcoreano de fútbol Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

Roma. El pelotón del Giro de Italia, que lidera desde la quinta jornada el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) afronta este miércoles la undécima etapa, de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari con un puerto de segunda categoría (Guaitarola) y dos de tercera (Termine y Scioli).

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- NBA. Final de Conferencia Oeste. Segundo partido. Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (00.30 GMT madrugada al jueves).

- España. Liga Endesa. Partido aplazado de la 30ª jornada La Laguna Tenerife-Asisa Joventut (19.00 GMT). (FOTO)

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 11ª etapa. Porcari-Chiavari (195 kms).

- Final de la Liga Europa, en Estambul: Friburgo (GER)-Aston Villa (ENG) (19.00 GMT). (FOTO)

- Copa Libertadores. 5ª jornada de la fase de grupos (-2 GMT): Nacional (Uru)-Universitario (Per) (00.00), Flamengo (Bra)-Estudiantes L.P. (Arg), LDU Quito (Ecu)-Lanús (Arg) y Palmeiras (Bra)-Cerro Porteño (Par) (02.30) y Cusco (Per)-Ind. Medellín (Col) y Junior (Col)-Sporting Cristal (Per) (04.00).

. Previas de los partidos La Guaira (Ven)-Independiente Rivadavia (Arg), Peñarol (Uru)-Corinthians (Bra) y U. Católica (Chi)-Barcelona SC (Ecu).

- Copa Sudamericana. 5ª jornada de la fase de grupos (-2 GMT): Boston River (Uru)-O'Higgins (Chi), Olimpia (Par)-Vasco (Bra) y Santos (Bra)-San Lorenzo (Arg) (00.00), Grêmio (Bra)-Palestino (Chi) y Independiente (Bol)-Botafogo (Bra) (02.00) y River Plate (Arg)-Bragantino (Bra) (02.30).

. Previas de los partidos Atlético Mineiro (Bra)-Cienciano (Per), Puerto Cabello (Ven)-Juventud (Uru), Racing Club (Arg)-Caracas (Ven), Blooming (Bol)-Carabobo (Ven) y Macará (Ecu)-Alianza Atl. (Per).

- Copa de Campeones femenina de la Concacaf. Semifinales: Club América-Gotham y Washington Spirit-Pachuca.

- Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 (14.45).

- Día de medios del PSG para la final de la Liga de Campeones. Rueda de prensa de Luis Enrique Martínez (14.00 GMT), entrenamiento (15.00 GMT) y zona mixta (desde 16.15 GMT). (FOTO)

- Seúl. El equipo norcoreano de fútbol Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (FOTO) (VÍDEO)

- Portugal. Fase de ascenso a Primera. Torreense-Casa Pia (17.00 GMT)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previa del partido del ida de la final del torneo Clausura mexicano este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes entre Cruz Azul y Pumas.

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes