Vingegaard: "La crono ha sido terrible"

"Ha sido terrible, la contrarreloj era larga y llana. No es mi especialidad. Nunca se me ha dado muy bien y les viene mejor a los ciclistas más robustos y con más potencia", dijo en meta el doble campeón del Tour de Francia y ganador de la Vuelta 2025.

A pesar de no haber tenido su mejor día, Vingegaard avanzó de manera significativa en la general. Pasó de tener una desventaja de 2.24 minutos respecto a Afonso a 27 segundos.

"Creo que estoy en una buena posición, me estoy acercando al maillot de líder. Hubiera estado bien poder usar el maillot rosa ya, porque hay que valorar cada día que se lleva la camiseta de líder, pero también estoy contento con el azul", explicó.