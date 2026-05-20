Femenino de futsal empieza con goleadas de Colonial y Exa Ysaty

El certamen de la primera categoría del futsal femenino arrancó en la noche del martes, con las goleadas de Sport Colonial y Exa Ysaty.

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“Colo” se impuso en su cancha, en Tacumbú, con amplia diferencia sobre las “universitarias”.

Colonial derrotó por 7 goles contra 2 a Americana, demostrando amplia superioridad, y anotándose como una de las principales candidatas a revalidar el cetro 2024.

Por su parte, las chicas de Exa Ysaty consiguieron un resultado favorable mas abultado aún, recibiendo en el polideportivo colegial al cuadro de Tte. Rojas Silva, por el marcador de 9 a 1.

Las ex alumnas, por lo que se pudo apreciar en esta primera fecha, serán las principales rivales de las colonialistas en la puja por el cetro del Torneo Apertura del campeonato femenino.

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El certamen será rápido en su sistema de campeonato, a fin de cumplir con el calendario internacional, que prevé la disputa de la Libertadores Femenina en el mes de junio próximo.

El sistema de campeonato será de una rueda “todos contra todos”, y posteriormente se disputarán las semifinales, cruzadas, entre el 1° y el 4°, y, el 2° contra el 3°. Posteriormente se disputará la final, entre los ganadores de estos partidos semifinales.