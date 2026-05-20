Polideportivo
20 de mayo de 2026 a la - 14:36

Femenino de futsal empieza con goleadas de Colonial y Exa Ysaty

Autoridades de la Divisional de Futsal FIFA en el puntapié inicial del certamen femenino.
Autoridades de la Divisional de Futsal FIFA en el puntapié inicial del certamen femenino.

Los clubes Sport Colonial y Exa Ysaty consiguieron sendas victorias contra sus adversarias de Universidad Americana y Tte. Rojas Silva, respectivamente, en la jornada inaugural del Campeonato Femenino de Futsal FIFA, este martes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El certamen de la primera categoría del futsal femenino arrancó en la noche del martes, con las goleadas de Sport Colonial y Exa Ysaty.

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“Colo” se impuso en su cancha, en Tacumbú, con amplia diferencia sobre las “universitarias”.

Colonial derrotó por 7 goles contra 2 a Americana, demostrando amplia superioridad, y anotándose como una de las principales candidatas a revalidar el cetro 2024.

Por su parte, las chicas de Exa Ysaty consiguieron un resultado favorable mas abultado aún, recibiendo en el polideportivo colegial al cuadro de Tte. Rojas Silva, por el marcador de 9 a 1.

Las ex alumnas, por lo que se pudo apreciar en esta primera fecha, serán las principales rivales de las colonialistas en la puja por el cetro del Torneo Apertura del campeonato femenino.

El certamen será rápido en su sistema de campeonato, a fin de cumplir con el calendario internacional, que prevé la disputa de la Libertadores Femenina en el mes de junio próximo.

El sistema de campeonato será de una rueda “todos contra todos”, y posteriormente se disputarán las semifinales, cruzadas, entre el 1° y el 4°, y, el 2° contra el 3°. Posteriormente se disputará la final, entre los ganadores de estos partidos semifinales.