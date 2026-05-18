El Futsal Femenino dará puntapié inicial al Campeonato Apertura, este martes

Este martes empieza a rodar el balón en la rama femenina del futsal, con el Campeonato 2026 y la disputa de los dos primeros cotejos.

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El campeón Sport Colonial, campeón vigente, recibirá en Tacumbú al cuadro de Universidad Americana, a partir de las 20:30.

El otro cotejo será entre Exa Ysaty y Tte. Rojas Silva, en cancha de las exalumnas del Barrio San Pablo, en el polideportivo colegial, desde las 21:00.

La fecha 2 será con esta programación:

Universidad Americana vs. Exa Ysaty

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Tte. Rojas Silva vs. Sport Colonial

En la fecha 3, se disputarán estos partidos:

Tte. Rojas Silva vs. Universidad Americana

Exa Ysaty vs. Sport Colonial

Sistema de campeonato

El sistema de campeonato del certamen femenino tendrá tres fases.

La Primera Fase será en el sistema de enfrentamiento “todos contra todos” a una sola rueda, con tres fechas.

La Segunda Fase será de semifinales, conforme a los puntos obtenidos: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.

En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, clasificarán a la final los dos equipos de mejor campaña en la primera etapa del torneo.

La Tercera Fase será de final única, un solo encuentro. En caso de paridad, se disputará un alargue de 10 minutos, en dos tiempos. De persistir la igualdad se ejecutarán tiros penales.