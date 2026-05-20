Jueves, 21 de mayo de 2026

Lisboa. El internacional portugués y delantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva, tenía la capacidad de marcar goles cuando las cosas se complicaban, una cualidad que le hacía muy valioso, explicó su biógrafo oficial, José Manuel Delgado, en una entrevista con EFE.

México. El Cruz Azul recibe este jueves a los Pumas UNAM en el partido de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano que planteará un mano a mano paralelo entre entrenadores locales. La añeja rivalidad entre ambos equipos será un ingrediente adicional a la serie decisiva por el campeonato, en la que los Azules del estratega Joel Huiqui buscarán su décimo campeonato, en tanto los universitarios del técnico Efraín Juárez aspiran a ganar el octavo.

Redacción Deportes. Se completa este jueves la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores con los partidos La Guaira (Ven)-Independiente Rivadavia (Arg), Peñarol (Uru)-Corinthians (Bra) y U. Católica (Chi)-Barcelona SC (Ecu).

Redacción Deportes. La quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana llega este jueves a su fin con los encuentros Atlético Mineiro (Bra)-Cienciano (Per), Puerto Cabello (Ven)-Juventud (Uru), Racing Club (Arg)-Caracas (Ven), Blooming (Bol)-Carabobo (Ven) y Macará (Ecu)-Alianza Atl. (Per).

Redacción deportes. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal de Karim Benzema se juegan el título de la liga saudí este jueves en la última jornada. El conjunto del delantero portugués, que tiene dos puntos de ventaja, recibe al Damac, mientras que el equipo del francés visita al al Fayha.

París. El torneo Roland Garros, que se juega en París entre el domingo 24 de mayo y el domingo 7 de junio, celebra este jueves a las 12.00 GMT los sorteos de los cuadros, que tienen como primeros cabezas de serie al italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka. Causa baja por lesión Carlos Alcaraz, que no podrá defender el título logrado en 2025.

Roma. La duodécima etapa del Giro de Italia transcurre este jueves entre Imperia y Novi Ligure sobre un trazado de 175 kilómetros y dos puertos de tercera categoría como únicas dificultades orográficas. El portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) continúa de líder.

Redacción deportes. Serie previa de la fase final de la Euroliga, que empieza este viernes en el Telekom Center de Atenas con las semifinales Olympiacos-Fenerbahce y Valencia Basket-Real Madrid y ruedas de prensa de los cuatro entrenadores y capitanes de los equipos participantes.

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- Previa del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal. (FOTO)

- NBA. Final Conferencia Este. Segundo Partido. New York Knicks-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT del viernes).

- Serie previa de la fase final de la Euroliga, que se juega en Atenas de viernes a domingo.

. Ruedas de prensa de los cuatro entrenadores y capitanes (9.00 GMT)

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 12ª etapa. Imperia-Novi Ligure (175 kms).

- Día de Medios del Arsenal para la final de la Liga de Campeones. Entrenamiento abierto (10.30 GMT) y actividades con medios (12.30 GMT)

- Alemania anuncia lista para el Mundial en Fráncfort. (11.00 GMT). (FOTO)

- Lisboa. El internacional portugués y delantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva, tenía la capacidad de marcar goles cuando las cosas se complicaban, una cualidad que le hacía muy valioso, explicó su biógrafo oficial, José Manuel Delgado, en una entrevista con EFE. (FOTO) (VÍDEO)

- Arabia Saudí. Se decide el título en los partidos Al Nassr-Damac y Al Fayha Al Hilal ((FOTO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Crónica el partido de ida de la final del torneo Clausura mexicano entre Cruz Azul y Pumas

- Copa Libertadores. 5ª jornada de la fase de grupos (-2 GMT): La Guaira (Ven)-Independiente Rivadavia (Arg) (00.00) y Peñarol (Uru)-Corinthians (Bra) y U. Católica (Chi)-Barcelona SC (Ecu) (02.30).

- Copa Sudamericana. 5ª jornada de la fase de grupos (-2 GMT): Atlético Mineiro (Bra)-Cienciano (Per) y Puerto Cabello (Ven)-Juventud (Uru) (00.00), Racing Club (Arg)-Caracas (Ven) (02.00), Blooming (Bol)-Carabobo (Ven) (02.30) y Macará (Ecu)-Alianza Atl. (Per) (04.00).

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica) (hasta 24).

- Sorteo del torneo Roland Garros, que se juega en París entre el domingo 24 de mayo y el domingo 7 de junio (12.00 GMT).

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes