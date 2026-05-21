El TAS reduce de seis a cinco años la sanción a Rhonex Kipruto

Kipruto, que batió el récord del mundo de 10k en ruta con 26:24 en Valencia en 2020 con un crono que posteriormente fue anulado, estaba cumpliendo una sanción desde mayo de 2023 debido a anomalías en su pasaporte biológico.

La sanción incluía también la anulación de sus resultados entre el 2 de septiembre de 2018 y el 11 de mayo de 2023 por el mismo pasaporte biológico. Esta decisión de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) fue impugnada por Kipruto y su equipo, que llevaron el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recurrir la sanción.

"El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha estimado parcialmente la apelación interpuesta por el corredor de larga distancia keniano Rhonex Kipruto contra World Athletics. La suspensión tras una infracción de las normas antidopaje se ha reducido de seis a cinco años", reza el comunicado de la AIU.

Para su defensa, Kipruto sostuvo que "las anomalías encontradas en su pasaporte biológico se debían a múltiples factores como características físicas específicas, problemas de salud y afecciones médicas".