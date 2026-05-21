Hezonja, ante la baja de Tavares y Len: "Todo el mundo tiene que apretar un poco más"

"Tenemos que encontrar el equilibrio y que cada uno aporte un poco más. No tiene que ser solamente defensa, rebote y robos. Puede ser alguna cosa que no se esté haciendo mucho durante la temporada, pero mañana te sale que va a ser eso. Todo el mundo tiene que apretar un poco más", aseguró el croata a los medios, entre ellos EFE, después del entrenamiento en Atenas (Grecia).

"Es esfuerzo, donde piensas que, bueno, está Edy o está Alex, bueno, pues no está, pues te vas tú", agregó, al explicar que no es tanto esfuerzo físico porque "todo el mundo lo quiere hacer", pero que ante la baja de sus compañeros se tienen que anticipar más y hacer un esfuerzo adicional.

El alero croata subrayó que siempre dan el máximo, que está en el ADN del equipo: "Da igual que pasen ciertas cosas que van en nuestra contra, tenemos jugadores suficientes, con la suficiente experiencia, para dar paso adelante y para transmitir el mensaje al resto".

"Yo vengo a tope", concluyó, al asegurar que es un partido muy importante no solo para él, sino para todo el equipo, independientemente de la lista de jugadores que integran un equipo y de la táctica para suplir las bajas importantes de Tavares y de Len.

El Real Madrid disputa este viernes en Atenas la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga frente al Valencia, que jugará la primera fase final de esta competición en su historia, en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA), también conocido como Telekom Center Arena por motivos comerciales.

Será el séptimo enfrentamiento de la temporada entre Real Madrid y Valencia, con un balance hasta ahora que favorece al equipo dirigido por Sergio Scariolo por 4-2.