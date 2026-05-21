Viernes, 22 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Comienza este viernes la acción en pista del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, con la única tanda de entrenamientos libres (18:30 a 19:30) y la sesión de clasificación para la carrera sprint del sábado (22:30 a 23:14) en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal.

Nueva York. El Museo Paley organiza un visionado de un documental sobre la historia del fútbol en los Estados Unidos con motivo del próximo Mundial e invita en su alfombra roja a figuras del fútbol como el exdelantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de la selección mexicana.

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- Entrenamientos libres (16:30-17:30 GMT) y sesión de clasificación sprint (20:30-21:14 GMT) del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal. (FOTO)

- NBA. Final de Conferencia Oeste. Tercer partido: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (00.30 GMT del sábado).

- Euroliga. Fase final, en Atenas (hasta 24) (FOTO). Semifinales: Olympiacos-Fenerbahce (15.00 GMT) y Valencia Basket-Real Madrid (18.00).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 13ª etapa. Alessandria-Verbania (189 kms.).

- Previa de la final de la Liga de Campeones femenina, que enfrenta el sábado en Oslo al Barcelona y a las Lyon. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. Previas de los partidos de la 38ª y última jornada: Alavés-Rayo, Betis-Levante, Celta-Sevilla, Espanyol-Real Sociedad, Getafe-Osasuna, Mallorca-Oviedo, Real Madrid-Athletic, Valencia-Barcelona, Girona-Elche.

- El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, anuncia la lista de convocados para el Mundial 2026 (09.30 GMT). (FOTO)

- Final de la Copa de Francia: Lens-Niza (19:00 GMT).

- Nueva York. El Museo Paley organiza un visionado de un documental sobre la historia del fútbol en los Estados Unidos con motivo del próximo Mundial e invita en su alfombra roja a figuras del fútbol como el exdelantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de la selección mexicana. (FOTO) (VÍDEO)

- Perú. Alianza Lima y Los Chankas protagonizan este sábado el duelo decisivo para dirimir al campeón del Torneo Apertura de Perú, donde los blanquiazules se adjudicarán el título si vencen de local ante el modesto equipo de la ciudad andina de Andahuaylas.

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica) (hasta 24).

- Final de la ERC, segunda competición europea de rugby, en el estadio San Mamés, en Bilbao, entre Montpellier y Ulster (19:00 GMT). (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes