Amambay cierra con un triunfo la duodécima jornada de la Liga de Básquetbol

Las “Águilas del Norte” se impusieron en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, doblegando al team de la banda roja, por el score de 102-51 por el Apertura de la LNB 2026.

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Amambay no tuvo inconvenientes para ganar en forma categórica, e igualar la línea de Félix Pérez Cardozo en el cuarto lugar, faltando solo dos fechas para conocer a los cuatro semifinalistas.

Los parciales para los amambaienses fueron de: 30-12, 28-8, 20-15, 24-16.

El ciudense Sebastián Galarza fue el goleador del partido con 18 puntos, mientras en el cuadro ganador sobresalió Hugo Ramos con 14.

Olimpia Kings y Deportivo San José ya aseguraron su pasaporte a la siguiente fase.

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Colonias Gold, que tiene un juego pendiente con San José, es el otro con futuro positivo casi irreversible.

Pelean por el cuarto boleto “mano a mano” Félix Pérez Cardozo y Deportivo Amambay, mientras Campoalto debe ganar sus dos partidos, pero ya no depende de su propia actuación.

En cuanto a las puntuaciones, Olimpia lidera con 22 puntos, San José 21, Colonias 19, FPC 18, Amambay 18, Campoalto 16, Ciudad Nueva 14 y San Alfonzo 13, los dos últimos ya sin chances.