Kings vienen con dulce sabor del “Ka’a Poty”

En un cotejo muy parejo al Sur del país, Olimpia se impuso a Colonias, por 79-64, para mantenerse en la vanguardia de la LNB 2026 y vengar la derrota propinada por los colonos en la primera rueda.

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La primera mitad fue para los dueños de casa 31-30 (17-15, 14-15), pero a partir de la complementaria los Kings fueron remontado y consiguiendo estirar la ventaja 25-19 y 24-14 para la victoria que los consolida en la vanguardia, con 23 puntos y le otorga la clasificación a la siguiente etapa, así como el Deportivo San José, que también sumó 2 puntos mas.

Jeremy Hollowell estuvo intratable entre franjeados, convirtiendo 28 puntos. En la otra vereda, el “coloso” Giga se destacó en filas doradas. El lituano Norbertas convirtió 25 puntos.

Ganaron San José y FPC

En los otros dos partidos disputados este jueves, Deportivo San José se impuso con facilidad al colero San Alfonzo de Minga Guazú por 89-39.

Los “santos” se mantienen como escoltas de los Kings, faltando regularizar el cotejo frente a los Gold.

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Los parciales fueron de 17-15, 18-8, 31-11 y 23-5. El goleador fue el pívot argentino Nicolás Burgos con 19 puntos. Maxwell Urnau convirtió 10 puntos en San Alfonzo, en el juego disputado en el Comando Logístico.

En el otro partido de la noche, Félix Pérez Cardozo derrotó a Campoalto en el “Efigenio González” de Villa Morra, por 101-83, con parciales de 24-11, 24-27, 27-20, 26-25.

Con rendimiento parejo en filas rojas, Ricardo Sarubbi sobresalió con 16 puntos, mientras Francisco Bogarín fue el mayor encestador del partido con 26 puntos para Campoalto.

Amambay juega este viernes

En el choque restante de la fecha, Deportivo Amambay recibirá al cuadro del Club Atlético Ciudad Nueva en el estadio de la Federación de Básquetbol, en Pedro Juan Caballero.

Por las dos plazas restantes para la siguiente etapa pelean Colonias Gold, mejor ubicado que el resto, así como Félix Pérez, Amambay y Campoalto.