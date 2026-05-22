Bettiol se impone en Verbania, Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El italiano Alberto Bettiol (Astana) ha ganado en solitario la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Alessandria y Verbania, de 189 km), jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).