Bettiol: "Una victoria ante mi familia que recordaré siempre"

"Yo ya había ganado antes de empezar, porque estaba toda mi familia en meta. Mi novia es de Verbania, esta es mi segunda casa. Tener a todos aquí: mi hermano, mis padres, mi gente… que siempre están cerca. Ha sido una gran victoria, y ganar así es algo que voy a tener conmigo para siempre, un recuerdo increíble", dijo un Bettiol emocionado.

Un triunfo, el segundo en el Giro, producto del conocimiento de la zona, ya que el ciclista toscano conocía cada palmo del recorrido.

"No importa si la última victoria la logré hace dos años o más. Si gano así no me importa esperar dos años. Conocía cada curva, cada kilómetro del final, conocía bien la subida. La hice hace un par de meses con la moto y he visto varias veces el vídeo de la bajada. Sabía que el último kilómetro había que ir muy fuerte y así lo hice", comentó.

Bettiol agradeció el trabajo de todos sus compañeros del Astana y la confianza depositada en él por el director deportivo.

"Estoy muy contento de haber ganado al fin con este equipo. Gracias a Alexander Vinokurov por creer en mí, me querían en su equipo y al fin puedo recompensar su confianza. También gracias a mis compañeros, que han hecho un Giro espectacular. He podido poner la guinda a este gran Giro para el Astana", concluyó.