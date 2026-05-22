Los Yacaré van a Tucumán para enfrentar a los Tarucas por el Super Rugby Américas

El Super Rugby Américas retorna este fin de semana, luego del paréntesis en el anterior, y los Yacaré XV van a Tucumán, para enfrentar a los Tarucas de Argentina, faltando luego dos fechas mas para cerrar la ronda de revanchas y tener a los cuatro semifinalistas del torneo.
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En cuanto al team ya clasificado se trata del cuadro argentino de Dogos XV y este fin de semana podrían también sumarse otros dos albicelestes.
El team de Pampas tiene el pasaporte casi asegurado, pues jugará contra Cobras de Brasil, el último en la tabla de posiciones.
Por su parte, Capibaras del Litoral Argentino, que se sumó al lote del SRA esta temporada, también puede clasificar, en el caso que gane con punto bonus al duro Selknam de Chile.
Programación de la Fecha 12
El programa de los cuatro partidos es el siguiente:
Viernes 22 de mayo
Pampas vs. Cobras
Peñarol vs. Dogos XV
Sábado 23 de mayo
Capibaras XV vs. Selknam
Tarucas vs. Yacaré XV
Las posiciones
La tabla de posiciones se encuentra así:
1° Dogos XV 46 puntos (clasificado)
2° Capibaras XV 40 puntos
3° Pampas 40 puntos
4° Selknam 34 puntos
5° Tarucas 29 puntos
6° Peñarol 27 puntos
7° Yacaré XV 13 puntos
8° Cobras 10 puntos.