Polideportivo
22 de mayo de 2026 a la - 21:11

Los Yacaré van a Tucumán para enfrentar a los Tarucas por el Super Rugby Américas

Los Yacaré visitan a los Tarucas de Tucumán, por la duodécima fecha del Super Rugby Américas
Los Yacaré visitan a los Tarucas de Tucumán, por la duodécima fecha del Super Rugby Américas

La franquicia paraguaya Yacaré XV enfrentará a los Tarucas de Tucumán, este sábado, buscando mejorar sus posiciones en la tabla del Super Rugby Américas. En esta fecha puede conocerse a otros dos clasificados a las instancias semifinales, sin embargo, los reptiles guaraníes están muy lejos, ya sin chance.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El Super Rugby Américas retorna este fin de semana, luego del paréntesis en el anterior, y los Yacaré XV van a Tucumán, para enfrentar a los Tarucas de Argentina, faltando luego dos fechas mas para cerrar la ronda de revanchas y tener a los cuatro semifinalistas del torneo.

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En cuanto al team ya clasificado se trata del cuadro argentino de Dogos XV y este fin de semana podrían también sumarse otros dos albicelestes.

El team de Pampas tiene el pasaporte casi asegurado, pues jugará contra Cobras de Brasil, el último en la tabla de posiciones.

Por su parte, Capibaras del Litoral Argentino, que se sumó al lote del SRA esta temporada, también puede clasificar, en el caso que gane con punto bonus al duro Selknam de Chile.

Programación de la Fecha 12

El programa de los cuatro partidos es el siguiente:

Viernes 22 de mayo

Pampas vs. Cobras

Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23 de mayo

Capibaras XV vs. Selknam

Tarucas vs. Yacaré XV

Las posiciones

La tabla de posiciones se encuentra así:

1° Dogos XV 46 puntos (clasificado)

2° Capibaras XV 40 puntos

3° Pampas 40 puntos

4° Selknam 34 puntos

5° Tarucas 29 puntos

6° Peñarol 27 puntos

7° Yacaré XV 13 puntos

8° Cobras 10 puntos.