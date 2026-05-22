Matthew Stafford renueva con Los Ángeles Rams

Stafford, de 38 años, firmó un acuerdo de una temporada por 55 millones de dólares, cantidad revelada por la cadena ESPN.

El ex de los Detroit Lions fue MVP de la última campaña de la NFL tras lanzar para 4.707 yardas y 46 pases de 'touchdown'.

Stafford ganó el Súper Bowl en 2022 con los Rams.