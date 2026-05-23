Afemec derrota a Star’s Club y toma la punta en la Premium de futsal

Afemec le ganó por 5 goles contra 2 a Star’s Club este sábado para subir a la vanguardia, tras el primero de los tres partidos previstos para el cierre parcial de la sexta ronda de cotejos de la Liga Premium de futsal FIFA.

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Exa Ysaty y Cerro Porteño será reprogramado, ya que este domingo el azulgrana debuta en la Libertadores en Carlos Barbosa, Brasil.

En cuanto al partido sabatino entre Afemec-Star’s, los “educadores” manejaron bien las instancias del juego ante los galácticos, para comandar el lote de clubes de la Premium, en forma interina, hasta que se regularice el cotejo pendiente entre Exa Ysaty y Cerro.

Los otros dos partidos se disputarán en horario nocturno del sábado:

20:30 Deportivo Santaní vs. Presidente Hayes, en el polideportivo municipal santaniano;

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20:30 Sol/Campoalto vs. Olimpia, en el polideportivo del club Sol de América.

* Otros resultados. En uno de los partidos de este viernes, Recoleta FC fue hasta el polideportivo de San Cristóbal para conseguir el triunfo por el marcador de 6 goles contra 3.

En el otro juego, en Barrio Obrero, Coronel Escurra salió de perdedor al conseguir la victoria en casa frente al 3 de Mayo por el score de 5 a 2.

* Puntuaciones provisorias: Afemec 13 puntos, Cerro Porteño 11 (*), Exa Ysaty 10 (*), Olimpia 10, Recoleta 8, Star’s Club 8, San Cristóbal 8, Presidente Hayes 6, Deportivo Santaní 5, 3 de Mayo 5, Sol/Campoalto 4, Coronel Escurra 3.

(*) Deberán regularizar el cotejo entre ambos.