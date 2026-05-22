Cerro Porteño pone primera en la Libertadores de Futsal este domingo

El Ciclón afrontará su participación número 14 en el certamen continental y compartirá el Grupo C junto a Nacional de Uruguay, Colo Colo de Chile y el conjunto colombiano Lyon Cali.

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La competencia se desarrollará del 24 al 31 de mayo en el emblemático gimnasio Sergio Luis Guerra, escenario histórico del futsal sudamericano y ubicado en Carlos Barbosa, considerada una de las capitales de este deporte en Brasil.

¡El Ciclón ya llegó a Brasil! 🌪🛬🇧🇷 pic.twitter.com/G0rTcW8IQV — FUTSAL FIFA - Club Cerro Porteño (@CerroFutsalFIFA) May 22, 2026

En total participan 12 clubes divididos en tres grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la fase final los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros, completando así los cruces de cuartos de final, semifinales y la gran final.

La Copa Libertadores Futsal celebra este año su vigesimoquinta edición, consolidándose como el campeonato más prestigioso del fútbol sala sudamericano desde su creación oficial en 2002.

Días, horarios y dónde ver los partidos de Cerro Porteño

El debut de Cerro Porteño será este domingo 24 de mayo frente a Lyon Cali de Colombia, desde las 12:00. Posteriormente se enfrentará a Colo Colo de Chile el lunes 25, a las 12:00 y el martes 26 a las 10:00 ante el uruguayo Nacional.

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Los tres partidos se desarrollarán en el Gimnasio Sergio Luis Guerra de Carlos Barbosa, estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

¿Dónde ver en vivo los partidos de Cerro Porteño?

Cerro Porteño afrontará su campeonato 14 en la Copa Libertadores de futsal y en nuestro país se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de la Conmebol en Youtube.

Presentaciones de Cerro Porteño en la Libertadores

2004: Primera participación donde Cerro Porteño quedó eliminado en semifinales al que por entonces llevaba como denominación Campeonato Sudamericano de Futsal.

2005: Segunda participación en el torneo en esa edición fue representante paraguayo junto a Universidad Autónoma de Asunción (UAA). El Ciclón quedó en fase de grupos y UAA se consagró campeón al vencer a Malvin 6-1 al que por entonces llevaba como denominación Campeonato Sudamericano de Futsal.

2013: Participó junto a Pablo Rojas como representantes paraguayos.

2015: Fue anfitrión y participó junto a Pablo Rojas.

2016: Cerro Porteño fue campeón en la edición que se disputó en nuestro país. Se convirtió en el primer equipo no brasileño en coronarse como monarca del certamen.

2017: Fue representante paraguayo junto a Afemec, en el torneo que se jugó en Lima, Perú, y el Ciclón fue subcampeón. Cayó en la final ante Carlos Barbosa de Brasil.

2018: En dicha edición jugada en Brasil, Cerro Porteño quedó en cuarto lugar.

2019: En esta ocasión, la competencia disputada en Argentina, los azulgranas quedaron en segundo lugar tras ceder en la final nuevamente con Carlos Barbosa.

2021: En esta oportunidad, la sede fue Uruguay y los de barrio Obrero quedaron en quinto lugar.

2022: Ocupó el cuarto puesto en el torneo que se disputó en Buenos Aires, Argentina.

2023: Ese año, la competencia se jugó en Venezuela, y Cerro Porteño llegó hasta cuartos de final.

2024: En ese año, el certamen se desarrolló en Argentina, y el elenco azulgrana participó en la fase de grupos.

2025: En la última edición que se realizó en nuestro país, Cerro Porteño participó junto a Afemec como representantes paraguayos, llegando a cuartos de final.

Datos: Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)