Boxeo: Canelo Álvarez enfrentará al francés Mbilli en setiembre

“Canelo Álvarez es la mayor prueba de toda mi vida, una vida de esfuerzo, perseverancia y trabajo duro que me ha forjado para este momento. El 12 de setiembre prometo inscribir mi nombre en la historia del deporte ofreciendo una guerra como nunca han visto”, declaró Mbilli, citado en el comunicado.

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Rey de la categoría durante muchos años, Canelo fue derrotado por el estadounidense Terence Crawford en setiembre de 2025 en un combate memorable en Arabia Saudita.

Por primera vez desde 2022, el mexicano de 35 años (63-3-2, 39 KOs) afrontará por lo tanto una pelea en calidad de retador.

A sus 31 años, Mbilli es desde enero el campeón del peso supermediano (-76,2 kg) del Consejo Mundial de Boxeo tras la retirada de Crawford.