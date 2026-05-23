Peruano Buse logra en Hamburgo su primer título ATP

Ignacio Buse, de 22 años y que había comenzado en las rondas de clasificación, superó en una final de 3 horas y 3 minutos al estadounidense Tommy Paul (26º) por 7-6 (8/6), 4-6 y 6-3, en una jornada calurosa en la ciudad hanseática, con unos 30 grados centígrados.

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Gracias a este trofeo, Buse escalará casi al Top 30 -31º- en la próxima clasificación ATP, antes de disputar por primera vez el cuadro principal de Roland Garros, donde tendrá un duro adversario para empezar, el ruso Andrey Rublev (13º del mundo).

En Hamburgo superó dos rondas clasificatorias para entrar en el cuadro principal, donde ganó a tres jugadores del Top 30: el italiano Flavio Cobolli (12º) en primera ronda, el checo Jakub Mensik (28º) en octavos de final y Tommy Paul (26º) en la final.

Después de dos primeras mangas equilibradas, que cayeron una para cada bando, en la tercera Buse rompió de entrada el saque de Paul, al que volvió a hacer un break para ponerse 5 a 1, antes de concluir el partido en su primera match-ball (6-3).

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Antes que él, solo tres jugadores en el pasado fueron campeones en Hamburgo tras empezar en las rondas de clasificación: los españoles Roberto Carretero (1996) y Albert Portas (2001), y el georgiano Nikoloz Basilashvili (2018).

Es el cuarto peruano en ganar un torneo ATP y el primero desde que Luis Horna venciera en Viña del Mar (Chile) en 2007.