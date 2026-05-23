El 12 de Junio se suma a líderes en la Copa de Oro de fútbol de salón

Sportivo José Meza es líder del Grupo A del torneo, mientras el 12 de Junio está al frente en el “B” igualando la línea de Villeta FC y La Merced pero con solo 2 partidos, cumplidas tres fechas de la Copa de Oro.

Lea más: Jose Meza sigue al frente

Por el Grupo A, José Meza se impuso por 2-0 a Artemios FC del barrio Santa Ana, en el arranque del eslabón del torneo en su visita a Barrio Obrero.

En otros partidos, San Antonio no pudo con el campeón vigente 29 de Setiembre, cayendo 7-3 en Ytororó.

Deportivo Primor de Trinidad tampoco consiguió frenar a Cerro Corá de Lambaré, perdiendo 4-2.

Estuvo libre el conjunto de Simón Bolívar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Grupo B, 12 de Junio está a la cabeza del lote, luego de su victoria sobre Villeta FC en su visita a la Ciudad Industrial, por 3-2.

Fomento cayó en el duelo de vecinos goleado por Deportivo Atenas por 6-1, en su propio territorio.

La Merced de Ñemby se hizo fuerte en su terruño, imponiéndose 7-4 a Nuestra Señora de la Asunción Club.

Tuvo fecha libre Independiente de Barrio Obrero.

* Posiciones. Las puntuaciones, por series, se encuentran de la siguiente manera:

Grupo A: José Meza 6 puntos, Simón Bolívar 4, Cerro Corá 4, 29 de Setiembre 2, Artemios 2, San Antonio 0, Primor 0. (Algunos equipos ya tuvieron fecha libre).

Grupo B: 12 de Junio 4 puntos (1 juego menos), Villeta 4, La Merced 4, Atenas 3, Independiente 1, NSA 0, Fomento 0. (Algunos equipos ya tuvieron fecha libre).