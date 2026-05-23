Polideportivo
23 de mayo de 2026 a la - 11:02

El 12 de Junio se suma a líderes en la Copa de Oro de fútbol de salón

12 de Junio comparte la punta del Grupo B, con dos partidos disputados por la Copa de Oro de fútbol de salón.
12 de Junio comparte la punta del Grupo B, con dos partidos disputados por la Copa de Oro de fútbol de salón.

La tercera fecha de la Copa de Oro de fútbol de salón vio la disputa de seis cotejos donde el club 12 de Junio de Barrio Jara se sumó a líderes en el Grupo B, mientras el Sportivo José Meza de Ñemby se mantiene arriba en el principal certamen metropolitano del salonismo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Sportivo José Meza es líder del Grupo A del torneo, mientras el 12 de Junio está al frente en el “B” igualando la línea de Villeta FC y La Merced pero con solo 2 partidos, cumplidas tres fechas de la Copa de Oro.

Lea más: Jose Meza sigue al frente

Por el Grupo A, José Meza se impuso por 2-0 a Artemios FC del barrio Santa Ana, en el arranque del eslabón del torneo en su visita a Barrio Obrero.

En otros partidos, San Antonio no pudo con el campeón vigente 29 de Setiembre, cayendo 7-3 en Ytororó.

Deportivo Primor de Trinidad tampoco consiguió frenar a Cerro Corá de Lambaré, perdiendo 4-2.

Estuvo libre el conjunto de Simón Bolívar.

En el Grupo B, 12 de Junio está a la cabeza del lote, luego de su victoria sobre Villeta FC en su visita a la Ciudad Industrial, por 3-2.

Fomento cayó en el duelo de vecinos goleado por Deportivo Atenas por 6-1, en su propio territorio.

La Merced de Ñemby se hizo fuerte en su terruño, imponiéndose 7-4 a Nuestra Señora de la Asunción Club.

Tuvo fecha libre Independiente de Barrio Obrero.

* Posiciones. Las puntuaciones, por series, se encuentran de la siguiente manera:

Grupo A: José Meza 6 puntos, Simón Bolívar 4, Cerro Corá 4, 29 de Setiembre 2, Artemios 2, San Antonio 0, Primor 0. (Algunos equipos ya tuvieron fecha libre).

Grupo B: 12 de Junio 4 puntos (1 juego menos), Villeta 4, La Merced 4, Atenas 3, Independiente 1, NSA 0, Fomento 0. (Algunos equipos ya tuvieron fecha libre).