Sportivo José Meza sigue al frente del lote salonístico

José Meza está con 100% de efectividad, y lidera la tabla en el Grupo A de la Copa de Oro del salonismo, el principal certamen metropolitano. Este martes derrotaron a Artemios FC para liderar la serie, a la espera de los otros partidos.

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Es importante señalar que, fue reprogramado para el viernes el partido entre el Fomento de Barrio Obrero y Deportivo Atenas, en choque de vecinos, que debía disputarse este miércoles en cancha del primero.

En cuanto al juego de José Meza vs. Artemios, el triunfo del cuadro albirrojo llegó en las postrimerías del juego.

Alejandro Núñez convirtió ya el primer tanto ñeembyense, a menos de 3′, mientras el pedrojuanino Daniel Benítez puso el 2-0 definitivo faltando 15 segundos para el pitazo final.

Este miércoles no habrá competencias, quedando para el jueves y viernes el resto de los cotejos.

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Por el Grupo A, este jueves jugarán San Antonio vs. 29 de Septiembre, en Ytororó, desde las 21:00 en la Primera. A las 19:30 se jugará la C15.

Por este mismo grupo, el viernes jugarán Deportivo Primor de Trinidad vs. Cerro Corá de Lambaré, en cancha de Simón Bolívar, en Trinidad, conjunto éste que está libre.

Por el Grupo B se disputarán los tres partidos este viernes. Villeta FC el puntero recibirá a 12 de Junio de Barrio Jara en el polideportivo Herrera.

Atlético La Merced de Ñemby se enfrentará a Nuestra Señora de la Asunción Club, en cancha de José Meza.

Finalmente, Fomento recibirá en su cancha al Deportivo Atenas, teniendo libre Independiente de Barrio Obrero.