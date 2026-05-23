Gary Ayala y el reto de devolver a Cerro Porteño a la cima del futsal continental

Hoy, ya retirado como jugador, Gabriel “Gary” Ayala afronta el desafío de comandar al Ciclón en una nueva edición de la Copa Libertadores Futsal, certamen en el que Cerro Porteño hará su debut este domingo frente a Lyon Cali de Colombia en Carlos Barbosa, Brasil.

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En charla exclusiva con el programa El Polideportivo de ABC Cardinal, que se emite los sábados desde las 14:00, Gary habló sobre su transición a entrenador, la renovación del plantel azulgrana y las expectativas para el torneo continental.

“Inconscientemente ya me veía como entrenador”

Gabriel Ayala reconoció que el paso a la dirección técnica fue un proceso natural que venía construyéndose desde hace tiempo, incluso cuando todavía seguía activo como jugador.

“Lo vengo llevando de manera tranquila. Ya lo venía pensando hace bastante tiempo e inconscientemente ya me involucraba mucho en la parte técnica, ayudando a la gente que estaba en la conducción del equipo”, expresó.

El histórico exjugador explicó que siempre tuvo afinidad con el trabajo formativo, una tarea que compartió durante años junto a su hermano, Rodrigo Enmanuel “Yiyi” Ayala.

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“Siempre estuvimos involucrados en la formación de chicos jóvenes. Nos gusta mucho esa faceta”, comentó.

Un Cerro renovado para una nueva Libertadores

La edición 2026 marcará la participación número 14 de Cerro Porteño en la Libertadores de Futsal, torneo donde el club paraguayo ya sabe lo que es tocar la gloria continental.

Sin embargo, el actual plantel presenta una importante renovación tras las salidas de referentes históricos como los propios Gary y Yiyi Ayala.

“Tenemos un plantel bastante renovado. Hay una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes. Nos venimos preparando hace tres meses y estamos bastante listos para esta competencia”, señaló.

El entrenador azulgrana también dejó en claro que, pese a que desde afuera el grupo podría parecer accesible, el margen de error será mínimo.

“Estos torneos se definen por detalles. El aspecto físico influye muchísimo porque se juegan tres partidos en tres días y en horarios muy complicados”, explicó.

El desafío físico de jugar al mediodía

Uno de los puntos que más preocupa al cuerpo técnico pasa por el calendario impuesto por la organización. Cerro debutará el domingo al mediodía, volverá a jugar el lunes en el mismo horario y cerrará la fase de grupos el martes a las 10:00 (todos los partidos en vivo por el canal de la Conmebol en Youtube).

“Son horarios totalmente inusuales. Ni siquiera tenemos 24 horas completas de descanso entre partidos y para el tercero tenemos menos de 20 horas de recuperación”, remarcó.

Por ello, Ayala considera que la gestión física será determinante para las aspiraciones del conjunto paraguayo en Brasil.

Jefferson y Vaporaki, jerarquía internacional para el Ciclón

Entre los principales refuerzos de Cerro aparecen dos nombres de enorme recorrido internacional: Jefferson y Constantino Vaporaki, campeón mundial con Argentina y considerado uno de los mejores jugadores de la historia del futsal.

Sobre Jefferson, Gary destacó su experiencia europea. “Tuvo paso por Benfica y hace muchos años juega en Italia. Es un jugador de muchísima jerarquía”, afirmó.

Mientras que al referirse a Constantino Vaporaki no ocultó su admiración. “Es un privilegio trabajar con un campeón del mundo. Todo lo que transmite al grupo es espectacular, especialmente para los chicos jóvenes que recién están haciendo sus primeras armas”, sostuvo.

El debate eterno: futsal y fútbol de salón

Durante la entrevista también surgió el debate sobre las diferencias entre el futsal FIFA y el fútbol de salón, disciplinas que muchas veces suelen confundirse.

Ayala, que practicó ambas modalidades, fue contundente al marcar las diferencias.

“Por más que tengan reglas parecidas, son deportes totalmente distintos. Cambia el ritmo de juego, la preparación física y también la dinámica de los equipos”, explicó.

“Necesitamos cambios en la selección”

Otro de los temas abordados fue el presente de la selección paraguaya de futsal, que viene de una decepcionante participación en la última Copa América.

“Quedamos octavos y seguramente tendrán que tomarse decisiones importantes. Necesitamos cambios para volver a ocupar los lugares que alguna vez tuvimos”, manifestó.

Cerro debuta este domingo en Brasil

El estreno azulgrana en la Libertadores será este domingo desde las 12:00 frente a Lyon Cali de Colombia, en el gimnasio Sergio Luis Guerra de Carlos Barbosa, histórica sede del futsal sudamericano.

Cerro comparte el Grupo C junto a Lyon Cali, Nacional de Uruguay y Colo Colo de Chile. Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.

Con Gary Ayala al mando, el Ciclón buscará volver a ser protagonista continental y escribir un nuevo capítulo glorioso en su rica historia dentro del futsal sudamericano.