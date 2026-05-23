Lars Flaming sigue brillando en Europa: nueva medalla de plata para Paraguay en Suiza

El lanzador paraguayo Lars Anthony Flaming firmó una sólida actuación en la competencia de jabalina masculina al registrar una marca de 76.73 metros, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar del certamen, dentro de un meeting perteneciente a la categoría Challenger (Rango D) del Continental Tour de World Athletics.

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Otro podio internacional para el paraguayo

La prueba fue ganada por el británico Daniel Bainbridge, quien alcanzó los 78.47 metros para quedarse con la medalla de oro, mientras que el suizo Di Sanza Franck completó el podio con 75.91 metros.

Con esta nueva presea, Flaming reafirma su gran presente en territorio europeo, donde viene encadenando actuaciones de alto nivel en medio de su gira internacional de preparación y competencia.

El atleta paraguayo mantiene además una importante regularidad por encima de la barrera de los 75 metros, consolidándose como uno de los principales referentes sudamericanos de la especialidad y sosteniendo su proyección rumbo a los grandes eventos del ciclo olímpico.

Un meeting histórico en suelo suizo

La edición 2026 del Pfingstmeeting tuvo además un significado especial para el atletismo suizo, ya que marcó la celebración de las bodas de oro del tradicional torneo helvético, que alcanzó su edición número 50.

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El evento reunió pruebas de velocidad, relevos, vallas, saltos y lanzamientos en el Stadion Trinermatten de Zofingen, consolidándose nuevamente como una de las citas más importantes del calendario atlético regional europeo.

Figuras destacadas de la jornada

Más allá de la sobresaliente actuación paraguaya, el meeting dejó varias marcas de gran nivel internacional.

La suiza Fabienne Hoenke se robó parte de la atención al establecer un nuevo récord nacional Sub 23 en los 200 metros planos tras detener el cronómetro en 22.59 segundos.

En los 100 metros con vallas, Larissa Bertényi rompió por primera vez la barrera de los 13 segundos con un tiempo de 12.96, mientras que la velocista olímpica Ajla Del Ponte confirmó su regreso competitivo al imponerse en los 100 metros llanos con 11.11 segundos.

Flaming mantiene su crecimiento internacional

La medalla obtenida en Suiza se suma a la gran campaña que Lars Flaming viene desarrollando durante la temporada europea, donde ya logró importantes resultados en competencias oficiales del circuito internacional.

El paraguayo también había sumado el sábado pasado la medalla de plata en lanzamiento de jabalina durante el Continental Tour Halle 2026, disputado en Alemania donde logró 81.19 metros,.