Nacional de Remo disputa su segunda fecha, inaugurando la cancha de la Fepare

El certamen se disputa en las categorías Master y Formativas en jornada sabatina, desde la sede de la FEPARE, en el Muelle Náutico de La Costanera, reservando para el domingo la batería de competencias en las Activas.

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Con alta participación se desarrolló la jornada sabatina, donde surgieron los primeros podios del certamen, con remeros de varias instituciones que activan en esta disciplina.

Atletas de las categorías Master, brillantes atletas en sus mejores momentos, que siguen activando con mucho mérito en las competencias, tuvieron la posibilidad de inaugurar la cancha de la Federación, con las primeras regatas sabatinas.

Posteriormente, ingresaron a la cancha los menores, en las distintas franjas etarias Formativas habilitadas.

Para este domingo entrarán en competencia las categorías Activas, a partir de la 9:00, con las salidas frente al local de la entidad, tras la cual surgirán los mejores de este eslabón del torneo organizado por la Fepare.