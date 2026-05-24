Los Yacaré caen en la visita a Tarucas por el Super Rugby

Ya solamente por el “honor” cumpliendo la programación del Super Rugby Américas 2026, los Yacaré XV disputaron su duodécimo partido contra Tarucas de Argentina, equipo que está con buenas chances de clasificar al instancia semifinal.

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Los albirrojos se encuentran en la penúltima ubicación, la que constituye una de sus peores actuaciones en el torneo que anteriormente se denominada Super Liga Americana de Rugby, y hoy día se encuentran solo por delante de Cobras de Brasil, en el séptimo y penúltimo puesto.

Los mejores resultados obtenidos por los Yacaré este año fueron la victoria sobre el argentino Dogos, y el empate contra los brasileños de Cobras.

En el juego contra los venados argentinos, los Yacaré perdieron 43-14 en un partido bien dominado por los locales en el Lawn Tennis Club de San Miguel de Tucumán.

Los equipos que ya se encuentran clasificados a la siguiente etapa, semifinal, son los argentinos Dogos XV, Pampas y el benjamín Capibaras XV.

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Los Tarucas, Selknam de Chile y Peñarol de Uruguay pelean la cuarta plaza, entre ocho participantes en el SRA de esta temporada.

Los otros resultados de la fecha fueron:

Pampas 59 - Cobras 0

Peñarol 31 - Dogos XV 33

Capibaras 34 - Selknam 17

* Puntuaciones. La clasificación del SRA 2026 está de la siguiente manera a dos fechas de la culminación de la primera etapa:

Dogos XV 56 puntos

Pampas 45

Capibaras 45

Tarucas 34

Selknam 34

Peñarol 29

Yacaré 13

Cobras 10

* Próxima fecha. La fecha 13 programa los siguientes encuentros:

Viernes 29 de mayo: Capibaras XV vs. Dogos XV;

Viernes 29 de mayo: Pampas vs. Selknam;

Sábado 30 de mayo: Cobras vs. Tarucas;

Sábado 30 de mayo: Yacaré XV vs. Peñarol.